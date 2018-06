Meteo a Torino, le previsioni della settimana da lunedì 18 a venerdì 22 giugno (© )

TORINO - La primavera sta finendo, ai torinesi sembra di non averla nemmeno vissuta, ma l'estate sembra iniziare in anticipo. Le previsioni meteo a Torino sembrano non concedere dubbi: dopo settimane di maltempo, da lunedì 18 a venerdì 22 giugno i torinesi potranno contare su sole e temperature decisamente gradevoli.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Tutta la settimana lavorativa sarà contraddistinta da sole alternato a piccoli fenomeni nuvolosi e temperature vicine ai 30 gradi. I termometri infatti si muoveranno da una minima di 19 gradi, alle prime ore del mattino e di notte, sino ai 31 gradi nelle ore centrali della giornata. Non è prevista pioggia e questa è senz'altro la novità più importante, così come non dovrebbero esserci temporali: l'estate sembra davvero alle porte.