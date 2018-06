Torino-Napoli: intrigo per Sirigu

TORINO - Il Torino rischia seriamente di perdere Salvatore Sirigu dopo una sola stagione in granata. Il portiere torinista, infatti, è sempre nel mirino del Napoli che è ancora alla ricerca del sostituto di Pepe Reina, individuato prima nel tedesco Leno del Bayer Leverkusen, poi nel portoghese Rui Patricio dello Sporting Lisbona, quindi in Areola del Paris Saint Germain (se Buffon accetterà la corte dei parigini), infine nel costaricense Navas del Real Madrid, operazione però legata esclusivamente all'approdo del romanista Alisson ai campioni d'Europa E così l'ipotesi che riguarda Sirigu resta la più economica e alla portata del Napoli, pronto all'affondo decisivo con Urbano Cairo che, per il momento, prova a resistere.

Tattiche e nomi alternativi

Il Torino tenta infatti di giocarsi la carta del rinnovo contrattuale, con l'obiettivo di blindare un portiere di sicuro affidamento e che bene ha fatto in Piemonte nella scorsa stagione. Sirigu, però, ha già fatto sapere alla dirigenza torinista che di fronte ad un'offerta importante e prestigiosa vuole essere lasciato libero per giocarsi una carta importantissima della sua carriera. In attesa delle decisioni del Napoli (ancor prima di quelle di Sirigu) il Torino cerca anche di guardarsi intorno, di trovare un'alternativa qualora la sua porta restasse senza titolare. Meret è il primo nome sulla lista del direttore sportivo Petrachi, ma piace molto anche alla Roma, mentre Skorupski (vice di Alisson proprio in giallorosso) convince poco Mazzarri. Più facile e conveniente, forse, sarebbe arrivare a Marco Sportiello, in prestito alla Fiorentina nell'ultima annata ma di proprietà dell'Atalanta. Aspettando le novità da Napoli e un vasto giro di portieri che potrebbe coinvolgere diverse società italiane ed europee, il Torino inizia a vagliare valide alternative in un ruolo che credeva abbondamente coperto e che oggi appare a forte rischio.