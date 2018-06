Perde il controllo e si ribalta con l’auto, grave incidente sulla Torino-Aosta

TORINO - Un uomo di 48 anni residente a Cogne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto dove è stato portato questa mattina a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a sull’autostrada A5 Torino-Aosta. Erano le cinque quando si è verificato il sinistro tra gli svincoli di San Giorgio Canavese e Scarmagno, in direzione Aosta.

Secondo quanto si apprende, il quarantottenne era alla guida della sua Suzuki Ignis che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo fino al ribaltamento di quest’ultimo. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti gli agenti di polizia stradale che ha chiuso per circa due ore il tratto autostradale obbligando gli automobilisti a uscire a San Giorgio Canavese.