«Vendo carburante a 1 euro», arrestato truffatore in un distributore di Rivoli

RIVOLI - Grazie a una carta «speciale» a lui affidata in qualità di autista, proponeva ad amici e conoscenti di fare benzina a un prezzo stracciato, decisamente inferiore a quello corrente: un euro a litro, anziché 1,48 euro. L’uomo è stato arrestato dalla polizia del Commissariato di Rivoli in un distributore per carburati di Rivoli, proprio mentre era intento a proporre a un conoscente il «solito affare».

IL CONTROLLO AL DISTRIBUTORE - L’uomo, alla vista degli agenti, ha simulato un normale rifornimento con una banconota da 20 euro, ma è stato ugualmente controllato dagli operatori di polizia. Il soggetto, classe 1975, è stato trovato in possesso di una carta carburanti intestata alla ditta presso la quale lo stesso lavora in qualità di autista. Effettuando un controllo presso il distributore è emerso che nell’ultima settimana, tramite quella carta, erano stati operati 9 pagamenti relativi a carburante, per un importo di quasi 1000 euro, tutti a distanza estremamente ravvicinata nell’arco dello stesso giorno.

DIPENDENTE INFEDELE - I responsabili della ditta, sentiti in merito, hanno riferito che le tessere, al termine dell’orario di lavoro, devono essere immancabilmente lasciate a bordo del mezzo avente la targa indicata sulla carta stessa e mai portate al seguito. Pertanto, le operazioni effettuate nella settimana precedente con quella carta erano da ritenersi di natura fraudolenta. Per l’uomo sono scattate le manette per indebito utilizzo di carte di credito e pagamento e appropriazione indebita.