Apre il nuovo ambulatorio per le visite di reumatologia al Giovanni Bosco (© )

TORINO - Per venire incontro ai lavoratori settimanali, presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, è stato attivato un nuovo ambulatorio reumatologico, aperto il sabato mattina dalle 8 alle 13 e dedicato e dedicato esclusivamente alle prime visite. Il nuovo orario si aggiunge a quello infrasettimanale del martedì, per raddoppiare le possibilità di accesso ai pazienti in prima visita.

NUOVO AMBULATORIO - Il nuovo ambulatorio è stato aperto presso il Centro Universitario di Eccellenza per Malattie Nefrologiche, Reumatologiche e Rare, diretto dal Prof. Dario Roccatello. Con questa operazione sono previste oltre 200 nuove prime visite nel primo anno, che si aggiungono ai regolari accessi CUP infrasettimanali, per favorire le persone impegnate in attività lavorative durante la settimana.

CONTRASTO ALLE LISTE D’ATTESA - «Abbiamo scelto di intervenire sulla reumatologia - commenta il Direttore Generale ASL Città di Torino dott. Valerio Fabio Alberti - perché si tratta di un settore particolarmente delicato, che risente dell'esigua quantità di specialisti reumatologi nella nostra Regione, e questo rientra nel programma di contrasto alle liste di attesa portato avanti dalla ASL Città di Torino su un tema particolarmente strategico, come ha sottolineato la Regione Piemonte».