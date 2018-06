Vanchiglia by Night: teatro, musica e artisti di strada invadono le vie del quartiere

TORINO - Anche quest’anno, forte del successo delle edizioni passare, La Caduta torna a far rivivere il quartiere Vanchiglia con l’amatissima VANCHIGLIA BY NIGHT: da martedì 19 a giovedì 28 giugno sei serate, divise in due settimane, interamente dedicate al teatro, alla musica e all’arte di strada. Gli spettacoli si svolgeranno come da tradizione nel cortile dell’Asilo Nido adiacente alla Zona pedonale di Via Balbo con ingresso dalle Cancellate (così viene chiamata nel quartiere l’isola pedonale). Il costo dell’ingresso è di 1 Euro (più offerta finale up to you).



CADUTA - In scena alcune delle produzioni della compagnia La Caduta - Francesco Giorda, Marco Bianchini, Giorgia Goldini - e alcuni tra gli artisti storici che hanno popolato con successo la programmazione della Caduta - Benjamin Delmas, Saulo Lucci, Alessandra Racca. Alcuni degli artisti coinvolti, collaboratori storici e «scoperte» della Caduta, animeranno da ottobre 2018 le imperdibili riedizioni del Varietà della Caduta, serata settimanale che ha riempito la piccola sala di 50 posti per 13 anni con artisti sempre diversi sul palco provenienti da ogni angolo di Italia e d’Europa. Nel programma di VANCHIGLIA BY NIGHT, a suggellare il passaggio di testimone nella gestione della sala del Caffè della Caduta, ci saranno anche i Fools, con uno spettacolo a cura dei «non-attori» del collettivo Fools Children.



VANCHIGLIA BY NIGHT - La decima edizione di Vanchiglia by Night si apre, martedì 19 giugno alle 21, con «(Stand Up) Live Show» di Francesco Giorda. Lo spettacolo è il risultato dell'esperienza del teatro di strada unita alla comicità sottile e sagace tipica dello stand up anglosassone. Si continua mercoledì 20 giugno e giovedì 21 giugno con due serate all’insegna di poesia e musica: la prima, 20 giugno, vede protagonista la voce e le poesie di Alessandra Racca in «Nostra Signora dei calzini» – un reading concerto con le sonorizzazioni live di Chiara Maritano e Donatella Gugliermetti. La seconda serata dedicata alla poesia, giovedì 21 giugno, ci porta nell’inferno dantesco, per la precisione nel girone dei lussuriosi insieme a Paolo e Francesca. Saulo Lucci nel suo Hell o’ Dante ripercorre le terzine dantesche accompagnandole con brani musicali eseguiti dal vivo appartenenti al repertorio pop-rock internazionale e italiano. La settimana successiva, martedì 26 giugno, un altro successo della programmazione della Caduta: l’esilarante e imprevedibile «Mr. Bang» di Benjamin Delmas porta in scena un clown metropolitano che cerca di far esplodere tutto e tutti, anche se stesso… Mercoledì 27 giugno protagonista è Marco Bianchini con una produzione targata La Caduta. «La ballata dei Van Gogh» è un monologo in cui in cui attraverso la voce dei familiari del grande pittore olandese si delinea la sua vicenda umana e artistica, in un’alternanza di stili narrativi e registri emozionali. La rassegna termina, giovedì 28 giugno, con un doppio appuntamento. Alle ore 19 vanno in scena i Fools Teatranti insieme a un collettivo di non-attori con lo spettacolo «E navigammo avanti», un racconto orale per un’Odissea popolare. Per mezzo della potenza evocativa dei corpi e delle voci, la suggestione del canto e della musica dal vivo, il pubblico sarà trasportato sulle onde e sulle terre percorse nel viaggio di Ulisse. Alle ore 21 è la volta di una mattatrice e attrice storica della Caduta, Giorgia Goldini con il suo «Gold Show».