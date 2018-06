Torino-Spal: asse di mercato

TORINO - In attesa di definire le situazioni legate a Salvatore Sirigu (che piace molto al Napoli) e a Bruno Peres (vicino al ritorno in granata dopo l’esperienza romana), il Torino è pronto a far partire la sua campagna acquisti con l’intento di rinforzare l’organico a disposizione di Walter Mazzarri e di sfoltire una rosa al momento troppo numerosa e nutrita di elementi non funzionali all’idea e al progetto del tecnico livornese. Non è facile piazzare gli esuberi, neanche in prestito, ed il lavoro del direttore sportivo Gianluca Petrachi non appare per nulla semplice, motivo per il quale la società torinista sta provando ad aprire diversi canali per agevolare il flusso di quei calciatori che difficilmente faranno parte del Torino 2018-2019. Un lavoro che potrebbe presto portare i suoi frutti, soprattutto perché una delle sinergie di mercato auspicate sembra essere arrivata.

Mercato congiunto

Il Torino appare infatti poter agire a braccetto con la Spal che dopo la salvezza della scorsa stagione prova a rinforzarsi per non rischiare anche il prossimo anno. Agli emiliani piacciono due elementi della rosa granata: il primo è il difensore Bonifazi (già peraltro in prestito alla Spal due anni fa), poco utilizzato da Mazzarri e con la necessità di fare più esperienza in serie A; il secondo è Mirko Valdifiori, totalmente al di fuori del progetto dell’allenatore granata. Per Bonifazi si ragiona su un nuovo prestito, mentre per l’ex regista dell’Empoli la Spal è pronto l’acquisto a titolo definitivo con la società ferrarese che offre al calciatore un contratto triennale, molto allettante sia per il Torino che per Valdifiori, impiegato pochissimo nell’ultima annata in Piemonte. Attendendo le prime mosse di mercato in entrata, i granata iniziano a muovere qualche passo nello sfoltimento dell’organico, un’altra delle richieste che Walter Mazzarri ha espresso verso la dirigenza.