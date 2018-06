Dal bando inammissibile a un futuro incerto: cosa ne sarà del Victoria Ivest?

TORINO - Sul campo del Victoria Ivest, nel cuore di Borgo Vittoria, sono passati migliaia e migliaia di ragazzini amanti del calcio. Eppure, il futuro dello storico impianto sportivo, sembra più che mai incerto. La gara per la concessione del terreno tra via Veronese, via Massari e via Marchi è fallita a causa dell'inammissibilità dell'unica offerta presentata. Ecco perché il Consiglio Comunale ha deliberato una nuova gara, sperando che l'impianto possa tornare agli antichi fasti.

L'IMPIANTO VICTORIA IVEST - L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’impianto, che copre un'area di 16.000 metri quadrati di cui 13.000 coperti, consta di un campo da calcio a 11 in erba sintetica, due campi da calcio a otto in erba sintetica, un edifico con spogliatoi, infermeria, magazzino, uffici, sala polivalente, bar, servizi igienici, cucina, centrale termica, oltre a una biglietteria, due tribune, due container e un dehor. A seconda degli investimenti che il concessionario potrà impegnarsi a realizzare, la concessione quinquennale potrà essere estesa fino a 20 anni. Per la parte sportiva dell’impianto il canone potrà essere abbattuto anche fino al 20%: un'occasione da non perdere per rilanciare uno storico impianto importantissimo per il quartiere.