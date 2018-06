Venerdì' 22 giugno sciopero Gtt: 4 ore di stop ai mezzi pubblici, tutte le informazioni (© )

TORINO - Ancora uno sciopero Gtt a Torino: dopo lo stop dello scorso 8 giugno, i lavoratori tornano a incrociare le braccia venerdì 22 giugno. I motivi? Sempre gli stessi: il piano industriale Gtt e i licenziamenti. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e bloccherà i mezzi pubblici per quattro ore.

SCIOPERO GTT 22 GIUGNO - Di seguito le modalità in cui si svolgerà lo sciopero Gtt del 22 giugno:

- Servizio Urbano-Suburbano, Extraurbano e Metropolitana: dalle ore 18.00 alle ore 22.00

- Servizio Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – To – aeroporto – Ceres): dalle ore 18.00 fino a fine turno.

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sull’operatività dei Centri di Servizi al Cliente e sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.