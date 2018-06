Processione della Consolata, mercoledì 20 giugno deviate le linee Gtt

TORINO - Mercoledì 20 giugno, come da tradizione, si celebra la festa della Consolata. Il percorso, dalle 20:30 in poi, prevede il passaggio della processione nelle vie cittadine della Consolata, piazza Arbarello, corso Siccardi, via Santa Maria, via San Dalmazzo, via Bertola, via San Francesco d'Assisi, via Milano, piazza della Repubblica, piazza Emanuele Filiberto, via Giulio, piazza della Consolata (Santuario). Inevitabili le variazioni delle seguenti linee Gtt: 4, 5, 11, 27, 51, 52, 67, 92, Star 2.

PROCESSIONE CONSOLATA, LE VARIAZIONI LINEE GTT - Di seguito le variazioni alle linee Gtt:

- Linea 4. Dalle 20.30 alle 22.30. Solo in direzione strada del Drosso: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, viale I° Maggio (Giardini Reali), piazza Castello, via Pietro Micca, via San Tommaso, percorso normale.

- Linea 5. Dalle 19.30 alle 22.30. Direzione Torino: da corso Galileo Ferraris deviata in via Cernaia, piazza Solferino (capolinea provvisorio in comune con linea 14). Direzione Orbassano: dal capolinea provvisorio di piazza Solferino prosegue per corso Re Umberto, corso Matteotti, corso Galileo Ferraris, percorso normale.

- Linea 11. Dalle 20.30 alle 22.30. Solo in direzione Torino: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, percorso normale.



- Linea 27. Dalle 20.30 alle 22.30. Solo in direzione via XX Settembre: da corso Regio Parco angolo corso Regina Margherita deviata in corso San Maurizio, viale Partigiani, viale I° Maggio, piazza Castello, via Pietro Micca, via San Tommaso, percorso normale.

- Linee 51. Dalle 20.30 alle 22.30. Solo in direzione corso Bolzano: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano (capolinea).

- Linea 52. Dalle 19.30 alle 23.30. Solo in direzione via Scialoja: da corso Galileo Ferraris deviata in via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale.

- Linea 57. Dalle 20.30 alle 22.30. Solo in direzione Torino: da corso Regina Margherita angolo via Milano prosegue per corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano (capolinea).

- Linea 67. Dalle 19.30 alle 22.30. Direzione Torino: limitata in piazza Solferino (capolinea provvisorio in comune con la linea 63). Direzione Moncalieri: dal capolinea provvisorio di piazza Solferino segue percorso normale.

- Linee 92. Dalle 20.30 alle 22.30. Solo in direzione piazzale Caio Mario: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso San Maurizio, viale Partigiani, viale I° Maggio, piazza Castello, via Pietro Micca, via San Tommaso, percorso normale.

- Linea Star 2. Dalle 19.30 a fine servizio. Direzione corso Bolzano: da via IV Marzo deviata in via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, via Cernaia, percorso normale. Direzione corso Cairoli: da corso Bolzano deviata in via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, percorso normale.