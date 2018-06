«Tutto intorno alla diastasi»: a Torino il primo corso sui muscoli retti dell’addome

TORINO - Cos’è la diastasi? Donne in post gravidanza, ma non solo:perché, ultimamente, sempre più persone si rivolgono a un chirurgo per modificare il volto del proprio addome? E soprattutto, quali sono le tecniche per rendere un paziente completamente soddisfatto? Per rispondere a queste e altre domande, sabato 23 giugno, Villairis Formazione organizza il corso «Tutto intorno la diastasi dei muscoli retti». Il corso, valido 10 crediti ECM, è rivolto a medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, ostetriche, tecnici di radiologia e studenti. L’idea del corso «Tutto intorno la diastasi dei muscoli retti» nasce dalla collaborazione del dottor Morfino e del dottor Bollero. E’ proprio quest’ultimo, chirurgo plastico, a spiegare i motivi che l’hanno spinto a organizzare un simile evento, in programma sabato 23 giugno presso il Royal Club Torino, piazza Muzio Scevola 2.

Dottor Bollero, cos’è la diastasi?

Si tratta di un distacco eccessivo dei muscoli retti dell’addome lungo una linea verticale mediana che dallo sterno arriva al pube, la cosiddetta linea alba. Può avvenire anche negli uomini ma più frequente nelle donne., soprattutto dopo la gravidanza. Tale separazione è fisiologica subito dopo un parto, ma in genere si risolve tra le 8 e le 12 settimane successive. In alcuni casi, però, la pancia sembra proprio non voler tornare come prima e necessita di un approccio chirurgico.

Quali sono i pazienti che normalmente si rivolgono a voi chirurghi plastici per un intervento?

La diastasi dei muscoli retti è un difetto anatomico che può presentarsi anche negli uomini, ma che solitamente è riferita alle donne in fase post-partum. Il feto, infatti, crescendo, esercita una pressione sulla parete addominale che causa lo stiramento del muscolo retto addominale. Viene di solito indicata dalle mamme come una pancia gonfia, sporgente anche a riposo, come se fosse in corso un’altra gravidanza. Ma non è un problema solo estetico. La diastasi dei muscoli retti, infatti, può essere collegata anche a manifestazioni dolorose di schiena e bacino, dovuti agli squilibri posturali causati da un mancato contenimento addominale. E tuttavia, anche l’aspetto estetico non può essere liquidato così rapidamente. È vero che con la diastasi è possibile convivere, ma questo non significa che per alcune donne essa non sia fonte di disagio e insicurezze. La chirurgia è pronta ad intervenire per risolvere sia il lato funzionale che quello estetico.

Come le è venuto in mente di organizzare questo corso e chi può parteciparvi?

Il mondo della medicina sta cercando di rispondere all’aumento delle richieste di informazioni e interventi da parte delle donne e l’idea mia e di Daniele Morfino fisioterapista è di creare un’ iniziativa per formare gli esperti sulla diastasi. Metteremo in gioco la nostra esperienza in questo campo e di altri professionisti che conoscono bene la materia per creare il primo convegno multidisciplinare, dal titolo «Tutto intorno la diastasi dei muscoli retti». E’ rivolto a medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, ostetriche, tecnici di radiologia, farmacisti. Lo scopo è imparare a guardare il disturbo a 360 gradi, sia nella fase della diagnosi sia in quella post operatoria: perché la diastasi non riguarda solo il chirurgo plastico o il chirurgo generale ma anche l’ecografista, il fisiatra, il fisioterapista, l’ostetrica, il personal trainer dedicato…tutti uniti intorno ad una patologia.