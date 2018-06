Black out a Vanchiglietta, migliaia di persone senza luce: riparazione in corso

TORINO - Un blackout e migliaia di persone senza corrente. Pomeriggio di disagi per i residenti e i commercianti del quartiere Vanchiglietta: a causa di un blackout, tutta la zona vicina a corso Belgio lamenta problemi con la corrente elettrica. In alcuni casi non vi è proprio corrente, in altri l’elettricità va e viene. Disagi per migliaia di residenti e commercianti. I tecnici Iren sono al lavoro per riparare il guasto occorso alla rete di media tensione e capace di coinvolgere diverse cabine. La situazione dovrebbe quindi tornare pian pianino alla normalità.