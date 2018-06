Incidente in piazza Statuto, furgone contro tram: bloccata la linea 13

TORINO - Oggi pomeriggio, poco prima delle 18:00, si è verificato un incidente in piazza Statuto angolo corso San Martino: un furgone bianco si è scontrato contro un tram della linea 13. Attualmente non vi sono troppe informazioni, ma pare non vi siano feriti gravi. Quello che è certo è che la linea 13, essendo un tram, è bloccata. Disagi anche al traffico cittadino, in un punto parecchio trafficato soprattutto nell’ora di punta. Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della polizia municipale, per ricostruire la dinamica dell’incidente.