TORINO - Ci sono grandi aspettative intorno al Torino che la prossima stagione punterà ad un piazzamento europeo dopo le ultime tre annate abbastanza anonime e deludenti sotto il punto di vista della classifica. Walter Mazzarri, giunto in Piemonte a gennaio, guiderà la squadra sin dal ritiro estivo ed ha la volontà di plasmare il gruppo a sua immagine e somiglianza: 3-5-2 come disposizione tattica, calciatori dediti al sacrificio, alla corsa e alla lotta, nessun protagonismo inutile, nessuna prima donna e un solo obiettivo, quello di essere maggiormente competitivi rispetto al passato. La dirigenza granata è solerte nel voler accontentare le richieste del tecnico, pur nel rispetto delle casse societarie, ma con la ferma intenzione di lasciare carta bianca ad un allenatore che riesce a tirar fuori il massimo dai giocatori anche senza disporre di rose eccellenti.

Rinforzo

Non solo titolari nelle disposizioni di Mazzarri, ma anche calciatori funzionali, duttili tatticamente, consapevoli di partire spesso dalla panchina ma volenterosi e grintosi al momento di scendere in campo. Profilo ideale e sotto osservazione, a riguardo, è quello di Andrea Nalini, attaccante appena retrocesso con il Crotone e che difficilmente resterà in serie B con i calabresi. Il calciatore, punta di movimento, pochi gol ma tanto lavoro, piace a Mazzarri e non disdegnerebbe certo una chiamata da Torino, anche se i granata non sono l’unico club interessato a Nalini, seguito anche dal Genoa e dal Sassuolo. Al momento, Gianluca Petrachi, direttore sportivo torinista, ha effettuato solamente semplici sondaggi per capire la disponibilità di giocatore e squadra di appartenenza, ma l’idea dei granata è quella di accelerare in fretta e regalare a Mazzarri un rinforzo gradito ed utile nel completamento dell’organico torinista.