TORINO - Nei giorni scorsi durante un servizio notturno di controllo del territorio nel popoloso quartiere San Paolo, una pattuglia del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino ha notato una vettura sospetta nelle vicinanze di Corso Racconigi. Dopo un breve inseguimento la vettura è stata fermata dai Baschi Verdi, i quali hanno scoperto che alla guida si trovava una donna di origine italiana, C.S. le sue iniziali, di anni 43 che da subito dava segni di nervosismo cercando, anche in maniera violenta, di sottrarsi all’identificazione.

EVASIONE - Attraverso l’ausilio del Comando Provinciale è emerso che la donna fermata avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, per una serie di reati contro

il patrimonio. L'evasa non era nuova a tentativi di fuga, già precedentemente aveva violato le disposizioni del Giudice in merito alla detenzione e per questo motivo, per lei inevitabilmente si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Torino. La donna dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria dei reati di evasione e violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sarà processata per «direttissima.