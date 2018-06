Tutti al mare: nuovi collegamenti da Torino alla Puglia (e non solo)

TORINO - Il caldo inizia a farsi sentire in città e FlixBus, nota compagnia di autobus, inaugura nuovi collegamenti che da Torino porteranno gli accaldati torinesi verso le spiagge. Come nelle passate stagioni, sarà possibile raggiungere in autobus diverse località della Riviera di Levante, quali Recco, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante e, sul versante opposto, Sanremo e Imperia. Confermate anche le corse verso la Versilia (Massa e Viareggio) e la Romagna (Rimini, Riccione e Cattolica e anche verso i Lidi Ravennati, Milano Marittima, Cervia e Cesenatico). Ma a fare ancor più gola quest'anno sono, senza dubbio, i nuovi collegamenti.

NUOVI COLLEGAMENTI - Tra le nuove destinazioni raggiungibili spiccano la bellissima Polignano a Mare e Monopoli. Non solo, nuove corse anche in direzione Croazia, con meta verso Fiume e Pola, e in varie altre località della costa adriatica. Novità di quest'anno anche i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa che si aggiungono a quelli per Orio al Serio. Ma non è finita qui, il panorama delle destinazioni internazionali si allarga anche verso la Costa Azzura (Nizza), la Spagna (Barcellona), la Svizzera (Lugano e Zurigo) e la Francia (Strasburgo). Dall’11 luglio saranno inoltre raggiungibili anche il Lussemburgo e Bruxelles.

INFORMAZIONI UTILI - Le corse sono prenotabili online, via app e in agenzia. Una volta ottenuto il biglietto, non resta altro da fare che recarvi in una delle fermate torinesi (corso Vittorio Emanuele, Lingotto e Stura) e iniziare il vostro viaggio.