TORINO - Grom, catena di gelaterie fondata a Torino nel 2003, è alla ricerca di uno stagista da inserire all'interno del Dipartimento Retail a Mappano e di conisti per le sedi di Torino. Per candidarsi e cercare di entrare a far parte dell'azienda è necessario solamente effettuare la registrazione al portale. Per la selezione di conisti, verranno valutati con interesse anche candidati di limitata esperienza o provenienti da altri settori, fanno sapere dall'azienda, ammesso che le loro skills siano coerenti con il profilo ricercato. La scadenza per presentare entrambe le candidature è fissata al 30 giugno 2018.

GROM - Al candidato in stage verrà richiesto di affiancare un responsabile nella gestione dell’agenda del Head of Retail Europe, di organizzare meeting e riunioni, di occuparsi nel dettaglio del filtro telefonico, di relazionarsi con le principali aree funzionali, di prestare supporto nella preparazione di eventi e convegni, di creare presentazioni in PowerPoint e reportistica, di offrire supporto al dipartimento Retail nella gestione delle relazioni con gli altri dipartimenti, di organizzare complessi e dettagliati piani di viaggio, itinerari e agende (con compilazione di documenti per le riunioni relative ai viaggi) pianificare, coordinare eassicurarsi che il programma sia seguito e rispettato e di sostenere l'organizzazione di piccoli eventi per il top management.

REQUISITI - Quali sono i requisiti richiesti per questa attività? Innanzitutto l'iscrizione a un corso di laurea/master o conseguimento di un titolo di studio universitario da meno di un anno. Poi, ottima conoscenza delle lingue inglese e francese ed esperienza solida nell’utilizzo dei sistemi di gestione: MS Office, PowerPoint. Discrezione e riservatezza nel trattamento di informazioni sensibili sull'azienda r ottime doti organizzative.