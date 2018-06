TORINO - Erano circa le 2 di notte quando in via Borgaro 95 un cittadino rumeno di 46 anni ha accoltellato la moglie, anche lei di nazionalità rumena, in seguito a una lite violenta. Stando a quanto dichiarato dalle forze dell'ordine di Torino, sarebbe stato lo stesso uomo ad allertare la polizia in seguito al suo gesto.

OMICIDIO - Immediato l'intervento della Squadra Mobile e dei sanitari. La donna è stata rianimata sul posto ma per lei, colpita da diverse coltellate, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è stato quindi fermato dagli agenti che indagano per fare chiarezza su quanto accaduto.