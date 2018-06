Caso cannabis legale, parla il titolare di Cannabidiol: «Nessuna legge ne vieta la vendita»

TORINO - «Mai avrei immaginato di vedere così da vicino come delle notizie mal interpretate potessero diventare virali, nel caso vi sia capitato di leggere uno degli articoli usciti in data di ieri relativi alla cannabis light avrete di sicuro notato come alcuni media non perdano tempo ad inserire titoli azzardati nel cercare di fare più notizia.

Se si legge attentamente ciò che riportano la maggior parte delle testate giornalistiche si capisce chiaramente che non è stato vietato nulla e che tantomeno sia stato stoppato il mercato della Cannabis light.

Si tratta esclusivamente di un parere del CSS (Consiglio Superiore di Sanità), non di una legge. Secondo il consiglio superiore di sanità gli effetti di questa tipologia di prodotti su soggetti come anziani, madri in allattamento o persone con patologie particolari siano ancora poco studiati. Stop, non che siano dannosi.

Certamente, sono il primo a ritenere necessari studi più approfonditi.

Nonostante i risultati saranno completamente opposti da quelli teorizzati dal CSS, sopratutto nel momento in cui l’OMS, organizzazione mondiale della sanità, discute il contrario a Ginevra, rimuovendo invece il THC, che oggi in Italia il CSS condanna, dalle tabelle della droghe internazionale, revisionando studi già fatti su come non solo questo non crei dipendenza, ma come oggi sia ampiamente utilizzata come medicinale.

Ringrazio Giulia Grillo, il nostro neo ministro della salute per aver fatto chiarezza già questa mattina tranquillizzando tutto il settore, dichiarando: «il css è un organo consultivo, chi decide è il governo. Non c’è emergenza o prova di nocività che giustifichi eventuali chiusure, casomai sarà necessaria una regolamentazione del settore».

Alla fine di tutto, quest’esplosione mediatica non è un segno negativo, anzi, è un passaggio importante e fondamentale per regolamentare la vendita e disciplinare quali aziende potranno rimanere sul mercato. Nell’attuale boom di questo mercato assistiamo ogni giorno a mosse commerciali dalle quali manteniamo la più assoluta distanza: diverse aziende che operano sul territorio commercializzano prodotti non conformi alla legge n. 242/16. Noi da sempre prendiamo le distanze da aziende simili.

L’importante per noi, come diciamo dal primo giorno, è lavorare nella completa legalità di questo mercato puntando alla totale tutela dei nostri rivenditori.

Dobbiamo avere un minimo di pazienza per il bene di tutto il settore, è un percorso fondamentale per una perfetta regolamentazione di un mercato futuro.

In ogni caso, ricordiamo a tutti, non c’è alcuna legge che ne vieta la vendita».

(Comunicato Stampa, Luca Fiorentino Cannabidiol Distribution S.r.l.)