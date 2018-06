Bullo insulta la compagna via social: Questore ammonisce per la prima volta minorenne

TORINO - Minacciava, denigrava e insultava la compagna via social network. Un comportamento, quello tenuto da un ragazzino di 14 anni, che purtroppo è sempre più frequente tra i minorenni. Al giovane, che frequenta un istituto superiore nella provincia di Torino, è stato però notificato un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Torino, Francesco Messina. Si tratta del primo ammonimento di questo tipo a carico di minorenne. L’ammonimento ai danni del 14enne, emesso a seguito di una segnalazione giunta alla polizia di stato, cesserà i suoi effetti al compimento del 18esimo anno d’età dell’interessato.

IL PROVVEDIMENTO AL BULLO - Lo studente è stato ammonito ad «avere un comportamento conforme alla legge, nonché ad astenersi da porre in essere condotte di cyberbullismo, inteso come qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo, nei confronti della vittima o dei suoi familiari, dei prossimi congiunti e/o persone legate affettivamente». Decisiva in tal senso la collaborazione dell’Istituto Scolastico nel segnalare gli episodi di bullismo alla polizia di stato e ad adottare i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti del minore.