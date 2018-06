TORINO - Notte movimentata in via Gottardo. Due persone sono state arrestate dalla polizia per aver tentato di introdursi all’interno del supemercato In’s. I malviventi hanno però fatto troppo rumore, catturando le attenzioni di un residente della zona, che ha immediatamente contattato la polizia.

ARRESTI ED ESPULSIONI - Il personale della Squadra Volante si è immediatamente recato sul posto, fermando due uomini: si tratta di un italiano di 42 anni e di un marocchino di 39. I due, entrambi con precedenti di polizia, sono stato fermati e trovati con buste di plastica e guanti neri. Durante il controllo del cortile, gli agenti hanno controllato anche alcuni cittadini stranieri, estranei al tentativo di effrazione: due di loro, entrambi marocchini, sono risultati irregolari in Italia. Per questo motivo sono scattate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.