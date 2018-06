Ragazza scompare nel nulla, paura per Noemi Viana: ritrovata la giovane

TORINO - E’ sparita nel nulla ieri mattina e dalle ore 09:00, parenti e amici non hanno più sue notizie. La giovane Noemi Viana, classe 2000, sembra essere scomparsa. I parenti, via Facebook, hanno diramato un appello: «Chiunque l'abbia vista o sappia qualcosa è pregato di avvisarci. In ogni caso la polizia è già stata avvisata e sono in corso le varie ricerche. Vi prego di aiutarci». Apparentemente non vi sarebbero precisi motivi dietro questa sparizione: la speranza è che Noemi Viana possa tornare presto a casa.

AGGIORNAMENTO: pochi minuti fa un parente della ragazza ha dato l’annuncio che tutti aspettavano: Noemi Viana è stata ritrovata ed è già con i propri famigliari. Tanta paura, poi dopo ore di apprensione il lieto fine che tutti si auguravano.