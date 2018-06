San Giovanni, alla scoperta dei droni: dimensioni, velocità e caratteristiche

TORINO - Torino scopre i droni: come tutti sanno, il tradizionale spettacolo pirotecnico di San Giovanni è stato sostituito dallo spettacolo dei droni. Tra attesa, curiosità e scetticismo, in tanti si sono posti domande su che tipo di drone verrà utilizzato il 24 giugno. Proviamo a rispondere a tutte queste domande.

DRONE INTEL, LE CARATTERISTICHE - I duecento droni che voleranno a San Giovanni sono prodotti da Intel. Il loro nome è Intel Shooting Star: sono i primi veicoli aerei senza pilota dell’azienda e sono stati creati appositamente per gli spettacoli di luce. I droni presentano una struttura ultra sottile e leggera, con combinazioni di luce colorate praticamente infinite. Di seguito la scheda tecnica.

Dimensioni: 384 x 384 x 93 mm

Peso massimo al decollo: 330g

Durata tipica dello spettacolo: 5-8 minuti (per San Giovanni 10-12)

Portata massima: 1,5 km

Massima velocità del vento tollerabile: 10 m/s

Velocità massima in modalità spettacolo di luci: 3 m/s

L’intera flotta di droni Intel Shooting Star può essere controllata agevolmente da un solo computer o conducente umano.