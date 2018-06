RIVA DI CHIERI - Momenti di vero e autentico panico a Riva di Chieri, nel torinese, per colpa di un giocattolo a forma di coccodrillo lasciato nel giardino di un'abitazione privata in via Rita Montalcini. Una vicina di casa vedendo il giocattolo e scambiandolo per un animale in carne e ossa ha immediatamente lanciato l'allerme terrorizzata.

COCCODRILLO - Immediato l'intervento dei militari che, giunti sul posto, hanno potuto constatare che non ci fosse un reale pericolo. E' stato quindi accertato che si trattava solo di un animale di plastica lasciato incustodito da un bambino.