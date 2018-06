Esce dal carcere e continua a maltrattare la compagna: ora è nei guai (© )

TORINO - Un cittadino albanese è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato per aver ripetutamente maltrattato la propria compagna.

VIOLENZE CONTINUE - L’uomo, 42 anni, evidentemente alticcio, è stato trovato dai poliziotti nel suo appartamento di via Genova a seguito di una segnalazione giunta al 112. La compagna, invece, è stata rintracciata presso l’abitazione dei genitori, dove si era rifugiata per sfuggire alle ire del suo fidanzato.

L’ARRESTO - Secondo quanto emerso dalle testimonianze della donna, i maltrattamenti andavano ormai avanti da moltissimo tempo. Proprio un mese fa, infatti, la vittima aveva formalizzato un esposto presso i carabinieri in merito alle violenze subite dall’uomo. Questi, uscito dal carcere delle Vallette, tuttavia, aveva continuato la sua condotta violenta. Per lui sono scattate nuovamente le manette per il reato di maltrattamenti in famiglia.