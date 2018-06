Festeggiamenti di San Giovanni: tutte le variazioni dei mezzi pubblici (© )

TORINO - Sabato 23 e domenica 24 giugno Torino festeggia il suo Santo Patrono, San Giovanni. Due serate all’insegna degli eventi, caratterizzate quest’anno, da un’occasione unica nel suo genere: lo spettacolo dei droni che animerà la serata di domenica, in piazza Castello, a partire dalle 22.30. Per favorire gli spostamenti, viste anche le tante strade chiuse per l’ordine pubblico, il trasporto pubblico di Gtt subirà alcune variazioni, così come gli orari della metropolitana.

DEVIAZIONI SABATO 23 - Nel pomeriggio e nella serata di sabato 23 giugno, per lo svolgimento del corteo storico, saranno deviate le linee 4, 6, 11, 12, 13, 15, 19, 27, 51, 55, 56, 57, 72, 72b, Star 1 e Star 2.

DEVIAZIONI DOMENICA 24 - In occasione dei festeggiamenti di San Giovanni in piazza Castello, domenica 24 giugno l’orario della metropolitana sarà prolungato: i treni viaggeranno dalle ore 7 fino alle ore 1.30 (ultime partenze: da Fermi alle 0.40 e da Lingotto all’1.05). Nel pomeriggio e nella serata di domenica verrà modificato il servizio delle linee 4, 7, 11, 13 bus, 15, 19, 27, 55, 56, 57, 58b, 72, Star 1, Star 2, Venaria Express e Rivoli Express.

ALTRE VARIAZIONI - A San Giovanni il servizio della Tranvia Sassi-Superga inizierà alle 9 e sarà prolungato fino alle ore 0.30: corse supplementari ogni mezz’ora dalle 14.00 alle 20.00 ed ogni ora nelle altre fasce orarie. L’ascensore della Mole Antonelliana sarà in funzione fino alle 20 (chiusura biglietteria alle ore 19).