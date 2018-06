Controlli a tappeto della municipale, 61 sanzioni e due commercianti nei guai

TORINO - Controlli a raffica, la scorsa notte - tra giovedì 21 e venerdì 22 giugno - da parte dei vigili della polizia municipale, nei quartieri San Donato, Barriera di Milano e Aurora.

CONTROLLI STRADALI - Sono ben 327 i veicoli controllati e 61 le sanzioni accertate per mancato uso delle cinture di sicurezza, utilizzo del telefonino alla guida, semaforo rosso, mancata revisione. Gli operatori di polizia hanno, inoltre, ritirato 1 patente per un sorpasso in prossimità di un incrocio ed effettuato un sequestro amministrativo per un’assicurazione scaduta.



SANZIONATO UN COMMERCIANTE - Controlli, stamane, anche al mercato di piazza della Repubblica dove è stato sanzionato un operatore commerciale perché vendeva sul proprio banco calzature prive di etichettatura indicante le corrette informazioni al consumatore. La titolare italiana è stata contravvenuta con 1.400 euro di sanzione. Le calzature, 177 paia di ciabatte infradito, sono state poste sotto sequestro amministrativo dagli agenti.

SEQUESTRO VIDEOGIOCHI - Nel primo pomeriggio di oggi gli agenti del Comando VII Circoscrizione Aurora, Valdocco, Madonna del Pilone hanno posto sotto sequestro sei videogiochi detenuti in un bar di corso Giulio Cesare all'altezza di via Pinerolo per violazione della Legge Regionale che regolamenta l'installazione di questi apparecchi. Il titolare italiano è stato contravvenuto anche per altri motivi legati all'igiene, al divieto del fumo e alla mancanza tabella alcolimetrica.