Festa di San Giovanni, tutti gli eventi in città di sabato 23 giugno (© )

TORINO - Un sabato ricco di eventi quello che aspetta i torinesi e i turisti giunti in città per i festeggiamenti di San Giovanni. Gli eventi, che si svolgeranno nell’arco di tutta la giornata e in diverse parti della città, termineranno con la consueta e attesissima accensione del farò in piazza Castello. Vediamo più nel dettaglio gli appuntamenti di oggi, sabato 23 giugno.

Per l’intera giornata in piazza Carlo Alberto, si svolgerà la mostra mercato di vintage e artigianato di eccellenza. Mentre dalle ore 14.00 alle 18.00, ai Murazzi del Po, sono previste lezioni di canoa e canottaggio a cura del Circolo Amici del Fiume.

In via Montebello, zona pedonale, a partire dalle ore 17.00 si potrà assistere all’Inaugurazione Mostra Internazionale di Illustrazione That’s a Mole –V Edizione, a cura dell’Associazione That’s a Mole.

In piazza Statuto, via Garibaldi e piazza Castello, a partire dalle ore 17.00 si svolgerà «Aspettando San Giovanni», la sfilata inaugurale con la partecipazione di un Team della Rappresentativa Nazionale Majorettes F.I.G.M. accompagnato dal Corpo Musicale Torinese in occasione del «Bands and Majorettes Meeting» di Eurobanda. In contemporanea la Festa Europea della Musica 2018 a cura della Pro Loco Torino, della Federazione Italiana Gruppi Majorettes e dell’Arbaga (Associazione Regionale Piemontese Bande Musicali).

Lungo le vie del centro, dalle ore 18.30 alle 22.00 si svolgerà la tradizionale sfilata in costumi d’epoca.

In piazza Carignano, dalle ore 17.30 alle 19.00 ci sarà il concerto di canti popolari del vecchio Piemonte

a cura del Coro la Gerla di Torino e dalle 19.30 alle 20.30 lo spettacolo teatrale «Soffro di realtà aumentata» a cura dell’Associazione Maigret & Magritte.

A Palazzo Civico, dalle ore 20.00, si svolgerà il «Premio Tesi di Laurea su Torino» dove al sindaco sarà consegnata la tesi di laurea vincitrice, a cura dell’ Associazione Premio Tesi di Laurea su Torino.

In piazza Castello, alle ore 22.00, si assisterà all’accensione del farò, mentre dalle 23.00 alle 24.00 si svolgerà il concerto del coro gospel «The White Gospel Group», a cura dell’Associazione The White Gospel Group.