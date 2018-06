Laboratorio di cocaina in un bar del centro, arrestate quattro persone

SAN GIUSTO - Un vero e proprio laboratorio per la produzione di cocaina è stato scoperto dai carabinieri della compagna di Ivrea a San Giusto Canavese, all’interno di un bar situato in pieno centro. I controlli all’interno del locale hanno portato all’arresto di 4 persone, ritenute responsabili di produzione di sostanze stupefacenti.

LABORATORIO DI COCAINA NEL BAR - All’interno del bar i militari hanno rinvenuto dei recipienti contenenti complessivamente sei litri di solvente, che dai primi accertamenti è risultato contenere sostanza stupefacente del tipo cocaina. In altri recipienti i carabinieri hanno rinvenuto centinaia di pagine di testi giuridici intrise di cocaina da ricavare attraverso processi chimici.

Giornali intrisi di cocaina (© )

L’ARRESTO IN FLAGRANZA - A tradire la banda è stato il suo andirivieni dal bar, nonostante quest’ultimo fosse stato chiuso da qualche giorno per cessata attività. I responsabili, un italiano, che ha lavorato presso il bar, due peruviani ed un colombiano, rispettivamente di 41, 29 e 27 anni, sono stati arrestati per concorso in produzione di sostanze stupefacenti. e rinchiusi presso il carcere di Ivrea.