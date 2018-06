Il Farò di San Giovanni è caduto verso Porta Nuova: sarà un anno fortunato

TORINO - Un anno di ricchezza e prosperità attende Torino: come negli ultimi anni il toro, in cima alla pira di fuoco in piazza Castello, è caduto dalla parte giusta, verso Porta Nuova. Il tradizionale farò, composto dai rami raccolti dall’amita, è stato acceso dalla sindaca Chiara Appendino, Gianduja e Giacometta al termine della tradizionale sfilata per le vie del centro.

STASERA I DRONI - Soddisfazione per la sindaca Chiara Appendino che ha commentato la caduta fortunata: ora l’appuntamento è per questa sera, sempre in piazza Castello per lo spettacolo dei droni, alle 22.30.