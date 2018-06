Rivoli, consigliera grillina lascia M5S: «Con Salvini non ci sto»

RIVOLI - Ha deciso di dimettersi Carlotta Trevisan, la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle di Rivoli, completamente contraria rispetto alle ultime linee assunte dallo stesso partito, secondo lei, troppo plasmato ormai sulle posizionI della Lega di Matteo Salvini. Un’unione che a Carlotta Trevisan non è andata giù.

CONSIGLIERA M5S SI DIMETTE - Nonostante avesse accettato, seppur di cattivo grado, il verdetto democratico sull’accordo di governo tra Salvini e Di Maio, la donna ha deciso di dimettersi soprattutto dopo «il silenzio dei 5 Stelle dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno sui porti chiusi e il censimento dei rom», come racconta la stessa in un’intervista a Repubblica.

NO AL PD - Una decisione giudicata inaccettabile, soprattutto se volgiamo gli occhi al passato, a quel nonno Luciano - dice Carlotta - partigiano e fondatore di una sezione del Pci. La consigliera di Rivoli non rinnega i valori che l’hanno portata a scegliere il Movimento Cinque Stelle, ma promette anche di non passare dall’altra parte. Meglio le dimissioni, molto più coerenti.