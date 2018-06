Torino blindata per lo spettacolo dei droni: si inizia dalle 15.00

TORINO - In piazza Castello si inizia dalle 15.00, ora in cui i conta-persone cominceranno a calcolare i 35mila spettatori che potranno essere ammessi ad assistere allo spettacolo dei droni di San Giovanni, in piazza Castello a partire dalle ore 22.30. Uno spettacolo che, tra le altre cose, ha fatto spostare tutti gli altri eventi in programma nella medesima piazza, tra cui la premiazione del Salgari Wild Trial, l'esibizioni di danza, e altro ancora.

I DIVIETI - Dalle ore 15.00 scatterà anche il divieto per la vendita di vetro e lattine. Vietati, sia in piazza che lungo l’asse di via Roma, anche gli spray, compresi gli anti-zanzare. Vi consigliamo quindi di viaggiare piuttosto leggeri, senza portare con voi zaini o borse che siano troppo ingombranti. I varchi di ingresso, d’uscita e le vie di allontanamento saranno 26. Il piano di sicurezza è stato studiato dall’ingegnere Giuseppe Amaro sull’ipotesi di allontanamento di 70mila persone in un’area di 2 chilometri quadrati intorno a piazza Castello. Ci saranno, inoltre, segnali luminosi, scritte per indicare le uscite di sicurezza e segnali sonori in caso di emergenza.

Le misure di sicurezza e i varchi di accesso: il VIDEO »

NO TRANSENNE - Niente transenne in piazza Castello: al posto delle stesse saranno utilizzati i tendiflex, i nastri avvolgibili degli aeroporti. L’area sarà vigilata da 100 steward il cui compito sarà quello di monitorare i varchi di entrata e uscita. Oltre agli steward, un esercito di 500 persone tra uomini della protezione civile, forze dell’ordine, polizia municipale, vigili del fuoco e addetti Gtt.

LIMITI AL TRAFFICO - Lo spettacolo inizierà alle 22.30 e durerà per circa 10-15 minuti: si tratta di un record, a livello di durata dello show. Lo spazio aereo in cui voleranno i droni - a un’altezza di 130 metri - è stato delimitato e autorizzato dall’Enac. Da questa mattina è chiuso il parcheggio sotto il centro città. A partire dalle 15 saranno chiuse al traffico via XX Settembre, da Corso Matteotti a corso Regina Margherita, via Pietro Micca, da via Bertola a piazza Castello, e via Po. Subiranno deviazioni le linee 4, 7, 11, 15, 13, 19, 17, 55, 56, 57, 58 e le linee star. La metropolitana sarà in funzione fino all’1,30 con ultima partenza da Fermi a mezzanotte e 40 minuti e dal Lingotto all’1 e 5 minuti.