Toninelli dice sì alle Olimpiadi 2026: «Torino migliore città per ospitarle»

TORINO - Un tweet, come si è soliti fare di questi tempi, per confermare tutto il proprio appoggio alle Olimpiadi torinesi. E’ questo il messaggio lanciato dal ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, secondo cui Torino sarebbe la città più indicata per ospitare proprio la kermesse interazionale.

PROGETTO SOSTENIBILE - «Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c'è soluzione migliore di @twitorino per le #Olimpiadi2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all'insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto», il messaggio apparso sull’account del ministro Toninelli.

LA SCELTA DEL CONI - C’è quindi anche l’appoggio del governo grillino nei confronti del piano low cost di Chiara Appendino per le Olimpiadi 2016. E potrebbe essere proprio la sostenibilità e il risparmio a giocare un ruolo fondamentale nella scelta che il Coni dovrà fare per individuare il progetto della città che eventualmente rappresenterà l’Italia per la candidatura alle Paralimpiadi e Olimpiadi invernali del 2026.