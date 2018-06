Camper e furgoni in via Zino Zini: nasce un nuovo campo nomadi?

TORINO - Spostamenti continui, da una parte all’altra della Circoscrizione 8. Continua a preoccupare la situazione relativa ai nomadi che, dopo esser stati allontanati dal campo di corso Tazzoli, oggi abbattuto, si sono riversati nelle vie della Circoscrizione 8, tra Borgo Filadelfia e Lingotto. Oggi, i nomadi, hanno letteralmente colonizzato via Zino Zini, dove sono presenti una decina di camper e roulotte.

VIA ZINO ZINI E CORSO CORSICA - Solo qualche giorno fa, sabato, CasaPound ha manifestato il proprio dissenso in corso Corsica, uno dei luoghi di ritrovo dei nomadi. Forse proprio a causa della mobilitazione, i camper avevano lasciato la sede della Circoscrizione, per poi riapparire in altri punti del quartiere: via Zino Zini, a pochi passi dalla Guardia di Finanza, sembra essere il posto in cui si sono ritrovate più famiglie: i bambini giocano sull’asfalto e a ogni ora del giorno vi è un via vai piuttosto movimentato. Monta la rabbia dei residenti, che temono l’insediamento di un nuovo piccolo campo abusivo. Intanto, non essendoci i servizi in quella zona, è aumentata la sporcizia e la pattumiera. Anche in corso Corsica, finita la manifestazione, pare stiano tornando i camper. Una situazione ormai fuori controllo, che aumenta la rabbia dei residenti, abbandonati a sé stessi.