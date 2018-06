Muore decapitato dalla macchina spaccalegna: dramma a Moncalieri

MONCALIERI - Domenica di sangue a Moncalieri. Paolo Agostini, 73 anni, è morto decapitato nel proprio capanno degli attrezzi di strada San Michele 43. L'uomo è stato ucciso da uno strumento agricolo, uno spaccalegna. Non è chiaro se si tratti di un tragico incidente o di un gesto estremo.

IL DRAMMA - Il dramma è avvenuto nell'abitazione dell'uomo. I famigliari hanno spiegato come l'uomo soffrisse di crisi depressive e fosse esperto a maneggiare gli attrezzi. E' per questo motivo che i carabinieri non escludono del tutto l'ipotesi di un suicidio: anche l'uso del macchinario richiede una certa forza e volontà perché accada quello che è tragicamente successo. In corso le indagini.