Offerte di lavoro, Lavazza ricerca personale a Torino: si aprono le porte della Nuvola

TORINO - I candidati saranno inseriti all'interno del quartier generale della notissima azienda di caffè a Torino, in varie funzioni. Stiamo parlando della Nuvola Lavazza che apre così le sue porte a nuovi stagisti.

OFFERTE LAVORO - Per il ruolo di Commercial Demand Planning è richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese, del Pacchetto Office e una forte propensione analitica, fanno sapere dall'azienda, che offre uno stage extracurriculare full time di 6 mesi. Per quanto riguarda invece il ruolo di Vending Machines Marketing Trainee, il candidato supporterà il Marketing Manager Vending Machines nelle attività quotidiane, con particolare focus sui seguenti progetti: implementazione della nuova interfaccia grafica sviluppata per una gamma specifica di macchine; impostazione consumer test per valutazione della user experience. Anche in questo caso è richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e sarà valutata come un plus una precedente esperienza in ambito graphic/user interface design. Infine Lavazza ricerca un Commis de Rang che si occupi di supportare il Vice-Maitre e portare i piatti dalla cucina alla sala e viceversa; tenere in ordine la tavola turante il servizio facendo sì che la stessa non sia mai sprovvista di tutto ciò che è necessario per proseguire il pastotenere sempre pulite e in ordine le attrezzature di lavoro. Per quest'ultimo incarico è necessario aver conseguito un diploma turistico alberghiero (indirizzo sala) o un corso specialistico equivalente; un'esperienza di lavoro presso ristorante per minimo 1 anno, passione per il F&B (hotel e ristoranti), lavori stagionali (hotel e ristoranti) ad altri flussi ottimo livello di organizzazione, atteggiamento positivo e proattivo. Oltre a una presenza curata, resistenza allo stress, flessibilità e velocità, rispetto delle procedure e dei processi.