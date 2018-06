Col cappio al collo tenta il suicidio dal balcone, salvato dalla polizia

TORINO - Attimi di tensione lo scorso venerdì, in un condominio di corso Peschiera dove un uomo di circa sessant’anni ha minacciato di suicidarsi. Il soggetto, si è rinchiuso sul balcone, pronto a lanciarsi nel vuoto.

TENTA IL SUICIDIO - Per evitare che dall’esterno si accedesse al balcone, l’uomo ha legato con un filo elettrico i battenti delle gelosie. Quando i poliziotti hanno fatto accesso al balcone, nonostante l’ostilità del 61enne, lo hanno trovato con una corda al collo con tanto di cappio, nel tentativo di scavalcare la ringhiera.

SALVATO DAGLI AGENTI - Nonostante la resistenza opposta dal soggetto, i poliziotti sono riusciti a metterlo in sicurezza. Il personale medico intervenuto ha, poi, trasportato l’uomo in ospedale per gli accertamenti del caso.