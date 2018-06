Con una panchina in mano contro gli agenti: arrestato un giovane straniero

TORINO - Appena dimesso da un ospedale cittadino, in corso Rosselli, ha continuato a intrattenersi presso la struttura disturbando i pazienti in attesa e ostacolando il lavoro dei medici, alzando il volume della musica proveniente dal suo cellulare.

CONTRO GLI AGENTI - Non contento, benché gli agenti giunti sul posto l’avessero più volte ammonito, ha continuato a mantenere lo stesso comportamento e, dopo essersi infuriato, ha repentinamente sollevato un panchina in metallo ubicata nella sala d’aspetto nel tentativo di scagliarla contro i poliziotti.

L’ARRESTO - Il ventinovenne, senegalese, è stato arrestato anche per tentate lesioni a pubblico ufficiale e falsa attestazione delle proprie generalità, in quanto in meno di due anni aveva fornito agli agenti 13 volte generalità difformi. L’uomo è stato anche denunciato perché, sotto altri nomi, risultava inottemperante all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.