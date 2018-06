Lavori ai binari in via Bertola: deviate tredici linee Gtt, i dettagli

TORINO - Estate di lavori in via Bertola: dal 25 giugno al 10 agosto 2018 saranno effettuati lavori ai binari in via Bertola e in via San Tommaso che comporteranno la deviazione di diverse linee Gtt: 4, 7, 11, 15, 27, 55, 57, 58, 58b, 72, 72b, Star2 e 92. Due le fasi principali di lavori: dal 25 giugno a fine luglio e dal 30 luglio al 10 agosto. Durante la prima fase (dal 25 giugno alla fine di luglio) saranno chiuse al traffico via Bertola (solo la corsia riservata ai mezzi pubblici) e via San Tommaso (tra via Bertola e via Santa Teresa). Nella seconda fase (dal 30 luglio al 10 agosto) saranno chiuse via San Tommaso (da via Bertola a via Santa Teresa) e via Santa Teresa all'intersezione con via San Tommaso. Sarà garantito l'accesso ai passi carrai e alle attività di carico e scarico.

I MEZZI GTT DEVIATI - Di seguito le deviazioni dei mezzi Gtt:

Linea 4 (direzione strada del Drosso): da piazza della Repubblica deviata in corso Regina Margherita, viale I Maggio (Giardini Reali), piazza Castello, via Po, via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via Sacchi, percorso normale.

Linea 7: capolinea provvisorio in piazza Carlina, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, viale I Maggio (Giardini Reali), piazza Castello, via Po, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, viale I Maggio (Giardini Reali), piazza castello, via Po, via Accademia Albertina, piazza Carlina.

Linea 11 e 11 festiva (direzione corso stati Uniti e via Allason): da via San Francesco d'Assisi angolo via Bertola deviate in via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Matteotti, via Arsenale, percorso normale.



Linea 15 (direzione via Brissogne): da via Pietro Micca angolo via San Tommaso deviata in via Pietro Micca, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, corso Einaudi, percorso normale.

Linee 27 e 27 festiva (direzione via XX Settembre) fino al 29 luglio: da via San Francesco d'Assisi angolo via Bertola deviate in via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, piazza Solferino, via Santa Teresa, via XX Settembre, capolinea normale.

Linea 55 (direzione Grugliasco): da via Pietro Micca angolo via San Tommaso deviata in via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

Linea 57 (direzione corso Bolzano): da via San Francesco d'Assisi angolo via Bertola deviate in via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

Linee 58 e 58b. Direzione via Bertola: da via XX Settembre deviate in corso Matteotti (capolinea provvisorio). Direzioni via Allason e via Grosso: dal capolinea provvisorio di corso Matteotti a sinistra per via Arsenale, percorso normale.

Linee 72 e 72b (direzione via Bertola): da via Cernaia deviate in via Santa Teresa, via XX Settembre, via Pietro Micca, via San Tommaso, via Bertola (capolinea normale).

Linea Star 2 (direzione corso Cairoli): da via San Francesco d'Assisi angolo via Bertola deviata in via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, piazza Solferino, via Santa Teresa, percorso normale.

Linea 92 (direzione Fiat Mirafiori): da via San Francesco d'Assisi angolo via Bertola deviate in via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Matteotti, via Arsenale, percorso normale.