RIVOLI - A Rivoli, in un condominio di via Tevere, poco prima delle due di notte di lunedì, un cittadino si è reso conto che mancava l’energia elettrica nella sua abitazione. La medesima circostanza si era verificata il giorno precedente più o meno alla stessa ora. In quell’occasione l’uomo aveva trovato i fili del contatore tagliati. Giunto in cantina, per verificare la situazione, la vittima si è trovata difronte uno dei suoi condomini, un italiano di 59 anni, armato con un coltello da cucina seghettato, con il quale lo ha colpito più volte ferendolo a un polso e a un dito.

AGGRESSIONE - Le urla provenienti dalla cantina hanno attirato l’attenzione della moglie della vittima che è scesa immediatamente nel locale cantina rendendosi conto di ciò che stava avvenendo. Immediatamente giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di Rivoli, sono riusciti a entrare nell’abitazione dell’aggressore e hanno notato che l’uomo aveva già ripulito il pavimento e il coltello dalle tracce di sangue e aveva già avviato la lavatrice con all’interno gli indumenti sporchi di sangue. Alla luce dei predetti elementi il cinquantanovenne è stato arrestato per lesioni aggravate.