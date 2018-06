TORINO - Nel pomeriggio di venerdì 22 giugno, gli operatori della Polizia di Stato sono stati fermati in corso Telesio da una donna in lacrime che chiedeva aiuto. La donna ha chiesto agli agenti di allontanare il suo ex partener, lì presente, che da tempo continuava a seguirla contro la sua volontà e a importunarla. Più volte aveva chiesto all’uomo di lasciarla in pace ma se lo ritrovava spesso sotto casa o vicino al posto di lavoro.

DONNA - La donna succube e spaventata dagli atteggiamenti dell’uomo viveva in uno stato d’ansia e paura a causa della condotta dell’uomo non intenzionato a rispettare le sue richieste. Alla luce del racconto fatto dalla donna, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto l’uomo, un italiano di 48 anni, per atti persecutori.