A folle velocità per le vie del centro mette in pericolo donna incinta: arrestato

TORINO - Stava guidando a folle velocità completamente ubriaco, mettendo quindi in pericolo la donna incinta che era con lui. Un cittadino italiano di 41 anni è stato fermato dai poliziotti in corso Sommelier e arrestato.

GUIDA SPERICOLATA IN CENTRO - Il 41enne, infatti, aveva percorso a folle velocità corso Vittorio Emanuele utilizzando le corsie riservate al trasporto pubblico ed adottando una guida spericolata. Quando gli agenti lo hanno fermato, l’uomo si è mostrato immediatamente minaccioso e violento nei confronti degli operatori spingendoli e sferrando diversi colpi in direzione dell’addome degli stessi.

L’ARRESTO - Il soggetto, con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, con a carico un avviso orale e un divieto di dimora, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio a P.U. e per guida in stato di ebrezza, con conseguente confisca del veicolo.