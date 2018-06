Centro città chiuso per sostituire i binari del tram: 13 linee deviate

TORINO - Sono iniziati ieri i lavori degli operai Gtt per sostituire i binari del tram che percorrono via San Tommaso, via Bertola e via Santa Teresa, in pieno centro città. Lavori che, a fasi alterne, andranno avanti fino al 10 agosto, comportando non pochi disagi alla circolazione, oltre ai commercianti della zona.

LAVORI IN CENTRO - Durante la prima fase (fino alla fine di luglio) saranno chiuse al traffico via Bertola (solo la corsia riservata ai mezzi pubblici) e via San Tommaso (tra via Bertola e via Santa Teresa). Nella seconda fase (dal 30 luglio al 10 agosto) saranno chiuse via San Tommaso (da via Bertola a via Santa Teresa) e via Santa Teresa all'intersezione con via San Tommaso. Sarà garantito l'accesso ai passi carrai e alle attività di carico e scarico.

13 LINEE DEVIATE - Per sostituire i binari, nella fattispecie, saranno deviate ben 13 linee. In particolare seguiranno un percorso alternativo le linee bus e tram: 4, 7, 11, 15, 27, 55, 57, 58, 58 barrato, 72, 72 barrato, Star 2 e 92. Tutte deviate fino al 10 agosto, tranne il 27 (fino al 30 luglio) e il 72 e 72 barrato (fino al 17 luglio). Qui i dettagli sui nuovi percorsi.