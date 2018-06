Torino pronta per i saldi estivi 2018: prezzi scontati per 8 settimane

TORINO - Inizieranno ufficialmente il 7 luglio, sia a Torino che in tutto il Piemonte, i tanto attesi saldi estivi 2018. Sconti e riduzioni si protrarranno fino a sabato 1° settembre, per otto settimane. Un buon momento, quindi, per trovare, a prezzi abbordabili, capi altrimenti inavvicinabili.

SALDI PER OTTO SETTIMANE - Sconti e ribassi riguarderanno varie categorie merceologiche: abbigliamento e calzature la faranno da padroni, ma si potranno trovare occasioni e sconti interessanti anche su intimo e accessori. Ricordate che lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

OCCHIO ALLE FREGATURE - E’, infatti, facile incappare in fregature. A Torino, nei negozi che effettuano i saldi, deve essere esposta copia dell’informativa per i consumatori con le principali regole osservate per i saldi di fine stagione. In caso di violazione di tali disposizioni il consumatore potrà rivolgersi alla polizia municipale. Ricordatevi sempre di confrontare il cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato e controllare che i capi siano in buone condizioni.