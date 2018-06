Truffa un'anziana per 10 anni e le estorce 150mila euro: denunciata dai carabinieri

VILLAFRANCA - Per 10 anni si è presa gioco di una pensionata di 80 anni, residente nel pinerolese, riuscendo a estorcerle diverse somme di denaro per un totale di circa 150mila euro. La donna, 37 anni di origine macedone, residente a Carignano, in provincia di Torino, è stata denunciata dai carabinieri di Villafranca Piemonte.

ANZIANA TRUFFATA PER DIECI ANNI - La truffa era iniziata nel 2007. La 37enne aveva bussato alla porta della pensionata con in un braccio un bambino, raccontandole falsamente di essere rimasta vedova e di aver bisogno di soldi per curare il proprio figlio gravemente malato. Dopo aver carpito la fiducia dell’anziana signora, è riuscita a farsi consegnare, in dieci anni, diverse somme di denaro, per un totale di circa 150.000 euro.

IL FURTO - La truffa è stata scoperta, qualche giorno fa, dopo che la vittima, recatasi a Villafranca Piemonte per incontrare la truffatrice, alla quale avrebbe dovuto consegnare 6000 euro, ha subito il furto della propria borsa con all’interno i soldi. Alle domande dei militari sul perché avesse con sé tale somma di denaro, la pensionata ha racconato tutta la sua storia, a partire dal 2007.

FORSE ALTRE VITTIME - La truffatrice è stata identificata dai militari e denunciata. L’indagata, il marito e il figlo vivono a Carignano. Non potendosi escludere che anche altre persone siano state prese di mira dalla truffatrice, si invita quindi chiunque fosse stato vittima di simile raggiro di rivolgersi ai carabinieri.