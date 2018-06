Dramma in Sardegna, auto si ribalta e finisce fuori strada: muore ragazza del Torinese

CAGLIARI - Era residente nella provincia di Torino la ragazza che questa mattina, all’alba, è morta in un incidente stradale a Sanluri, in provincia di Cagliari. Ferite anche altre due persone.

DINAMICA INCERTA - Al momento non si conoscono ancora le generalità della vittima e dei feriti, mentre la dinamica dello scontro - avvenuto alle 6:15 nella zona industriale di Sanluri - è al vaglio degli inquirenti.

UN FERITO GRAVE - La Fiat Cinquecento sulla quale viaggiava la giovane torinese e altre due persone, per cause ancora incerte, si è ribaltata, finendo fuori strada. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare, inutile l’intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto. I feriti, di cui uno in gravi condizioni, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di San Gavino.