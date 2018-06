Terribile incidente in corso Lecce tra auto e moto: un ferito

TORINO - Terribile incidente in corso Lecce angolo via Nicola Fabrizi: lo scontro è avvenuto all’incrocio semaforico e ha visto coinvolti un’auto e una moto. Il bilancio, per fortuna, non sembrerebbe grave: solo una persona è rimasta ferita e, dopo i primi soccorsi, è stata trasportata all'ospedale Maria Vittoria in codice giallo dal 118. Le sue condizioni non sarebbero quindi gravi.

DINAMICA DA ACCERTARE - Sul posto la polizia municipale, che sta effettuando i consueti rilievi del caso per determinare la dinamica dell’incidente: quel che è certo è che i veicoli coinvolti sono solo due, l’auto e la moto. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto poco prima delle 11:00. Dalla posizione dell’auto, sembrerebbe che quest’ultima stesse per svoltare in via Nicola Fabrizi da corso Lecce, ma come detto la dinamica è al vaglio della polizia municipale. Il ferito è stato soccorso da due ambulanze del 118.