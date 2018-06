Napoli, Corfù e Maiorca: con Volotea nuovi voli da Caselle verso il mare

TORINO - E’iniziata l’estate e nelle prossime settimane sempre più torinesi prenderanno un aereo per recarsi al mare: c’è chi sceglierà l’estero, chi invece preferirà rimanere in Italia, magari optando per una delle belle spiagge del Sud. Ecco perché a partire da oggi, Volotea offre nuovi voli dall’aeroporto di Caselle verso le mete più gettonate dai torinesi.

I VOLI PER LE VACANZE - Volotea ripropone i collegamenti estivi verso Grecia e Spagna: dal 27 giugno si torna a volare verso la splendida Corfù (ogni mercoledì), mentre da sabato 30 giugno ripartono i voli verso le spiagge di Palma di Maiorca (ogni sabato e domenica). Gli amanti delle acque cristalline di Skiathos, invece, potranno riprendere a viaggiare verso l’isola greca dal 3 luglio ogni martedì e mercoledì. Per rendere ancora più ricca l’estate dei viaggiatori piemontesi, la compagnia ha già riattivato i voli alla volta di Lampedusa (ogni sabato e la domenica) e Pantelleria (ogni sabato) accorciando le distanze tra il Piemonte e le due isole mediterranee. Inoltre, proseguono anche durante tutto il periodo estivo, i collegamenti annuali alla volta di Palermo (lunedì, venerdì, sabato e domenica) e Cagliari (giornaliero) che si aggiungono al collegamento estivo con Olbia (lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica). Le novità non sono finite qui: Volotea infatti ha da poco annunciato l’avvio della nuova rotta Torino – Napoli a partire dal 17 settembre. Dal 18 di ottobre, la rotta decollerà 6 giorni su 7 (ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica) per un totale di 18.000 posti in vendita fino al 13 dicembre.

«RIATTIVIAMO I COLLEGAMENTI ESTIVI» - «È con grande piacere che riattiviamo i collegamenti estivi verso Spagna e Grecia - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. A bordo dei nostri aeromobili, i passeggeri piemontesi potranno raggiungere, sempre con voli diretti, alcune tra le più gettonate località turistiche per concedersi una vacanza all’insegna di mare, relax e buon cibo. Con la nostra offerta di destinazioni, quest’anno puntiamo a offrire ai viaggiatori in partenza da Torino un ventaglio di mete davvero imperdibile». Tutte le rotte da e per Torino sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.