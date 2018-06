A Torino arriva la macchina «tappa buche», importanti novità sulle strade della città

TORINO - Verso la fine del mese di luglio sarà operativa sulle strade di Torino una macchina «tappabuche». Il nuovo strumento è in grado di svolgere fino a 150 interventi al giorno: si prevedono tra le 1800 e le 2000 buche riparate entro la fine del periodo operativo.

MACCHINA «TAPPA BUCHE» - La macchina, ha spiegato la stessa sindaca della città di Torino in un post apparso sulla sua pagina Facebook, sarà dotata di un braccio telescopico al cui interno scorre un condotto, collegato a sua volta a una caldaia e a serbatoi nei quali sono stoccate varie «pezzature» di inerte e bitume. Con questa configurazione la macchina risulta autosufficiente per ciò che riguarda le riparazioni stradali.

SERVIZI - La «tappa buche» opererà a livello di pulizia, attraverso aria compressa e aspirazione (a seconda delle esigenze). in modo che la buca verrà liberata da tutti i detriti sedimentati all’interno. Verrà poi preparato il fondo con un’emulsione speciale modificata, spruzzata a una temperatura tra i 50° e i 60° che avrà funzione 'aggrappante' e, in seguito verrà gettata della graniglia di diverso diametro a seconda della profondità della buca e con opportuna miscela, fino al riempimento della buca. In conclusione, verranno sparse sabbia e graniglia asciutta con eventuale livellamento tramite piastra vibrante. «Il tutto avrà tempi brevi per evitare quanto più possibile intralci alla viabilità e disagi ai cittadini» prosegue Appendino. «Questo genere di soluzione tecnica permette di riparare le buche in maniera veloce e duratura. La differenza rispetto a metodi tradizionali infatti è che questi ultimi sono a freddo mentre la macchina tappabuche agisce a caldo. Il conglomerato bituminoso, infatti, risulta come se venisse fuori da un 'impianto di confezionamento mobile'. In altre parole, l’intervento si può considerare definitivo e durevole nel tempo, fino a quando non si programmerà il rifacimento completo della pavimentazione». Ad essere interessate saranno inizialmente le circoscrizioni più ammalorate, ovvero la 5 e la 6.