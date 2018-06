BALDISSERO TORINESE - E' quello di Enrico Poma, il cadavere che è stato ritrovato oggi, giovedì 28 giugno, nei boschi di Baldissero Torinese. Il cinquantaduenne era scomparso ieri da casa e i famigliari avevano lanciato l'allarme non vedendolo rientrare e non avendolo più sentito.

MORTO - Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che, da ieri sera, pattugliano l'area di ricerca. Al momento del ritrovamento del corpo, purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ancora nulla di certo si può dire sulle cause del decesso di Poma I carabinieri sono al momento a lavoto per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.